CRASs comemoram Dia das Mães com programações especiais

Os Centros de Referência em Assistência Social (CRASs), do Santo Antônio e Barrocas realizaram nesta sexta-feira, 17, atividades alusivas ao Dia das Mães. Cada equipamento fez a sua programação diferenciada e reuniu cerca de 150 pessoas em cada local.

Silvana Carvalho, do Cras Barrocas destacou que a programação contou mães que participam das atividades de convivência, Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) e Criança Feliz. “Tivemos oficina de saúde, com orientações e verificação de pressão; sala de artes, com confecção da rosa do 18 de Maio; sala de pintura de rosto e apresentações culturais”, disse.

A dona de casa Luzia Silveira já participa do grupo de idosos do Cras Barrocas e destacou porque para ela é importante participar. “Gosto do encontro com os amigos, do atendimento. As meninas aqui da equipe são ótimas e sempre preparam tudo com muito carinho para nós”, afirmou.

Paula Dantas, coordenadora do CRAS Santo Antônio, destacou que a programação contou com um coral de mulheres atendidas pelos serviços de convivência, além de sorteio de brindes. “Elas ficam na expectativa deste dia e todas gostam muito de participar dessas atividades especiais, se sentem valorizadas”, afirmou.

Noemia Barbosa participa das atividades e disse que é ótimo participar sempre. “Nossas atividades acontecem a cada 15 dias e ficamos sempre ansiosas para chegar o dia. A cada 15 dias que a gente vem aqui, é um momento em que a gente espairece, esquece os problemas”, disse.

