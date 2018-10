CRAS Sumaré comemora Dia da Criança com diversão e entretenimento

O Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) do bairro Sumaré realizou na tarde da última terça-feira, 30, uma programação alusiva ao Dia da Criança. O evento reuniu cerca de 120 crianças, em uma tarde de muita diversão.

A coordenadora do CRAS, Katiane Braga, destacou que são as crianças atendidas no equipamento, principalmente pelo programa Criança Feliz. “Não só as crianças, mas todas as famílias são atendidas em diversas atividades aqui no CRAS, e nessas datas temáticas reunimos todos com muita festa”, disse.

A programação contou com brincadeiras, teatro, pintura de gesso, lanche e distribuição de lancheiras. “Gostei muito de fazer a pintura de gesso, do algodão doce e do crepe”, disse Beatriz Praxedes, de 10 anos. “Eu gostei de receber a lancheirinha e do teatro”, disse Artur Guilherme de 10 anos.

As reuniões com crianças no CRAS Sumaré acontecem todas as segundas-feiras.

Agência Brasil