Cozinheira é assassinada por assaltante na porta de casa em Mossoró

A cozinheira Maria Francineide Carlos, de 59 anos, morreu baleada por assaltantes na manhã desta terça-feira, 03 de julho, em Mossoró. O crime aconteceu na Rua Lucas Evangelista de Morais, no bairro Abolição III.

A vítima foi abordada pelos criminosos quando saída de casa para trabalhar junto do esposo. Os bandidos queriam a moto do casal, mas o marido de Maria Francineide reagiu e entrou em luta corporal com um dos assaltantes. Em seguida, um dos filhos da vítima, que trabalha na Guarda Civil Municipal, percebeu o assalto e também reagiu, mas foi baleado na perna.

Francineide, que trabalhava como cozinheira do Hospital Wilson Rosado, acabou sendo atingida no abdome e morreu no local. Os criminosos fugiram.

Peritos do Instituto Técnico Científico de Perícia (ITEP) recolheram capsulas de pistola 380 e fragmentos de projeteis calibre 38 no local do crime.

