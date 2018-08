Cosern troca material reciclável e óleo de cozinha usado por R$ 91 mil de desconto nas contas de luz em Natal

Toda oportunidade de redução na conta de energia elétrica é muito bem vinda. A Cosern, empresa do Grupo Neoenergia, mantém um programa educativo permanente sobre o consumo consciente de energia e uma das ações mais próximas do dia a dia dos clientes é o Vale Luz, projeto da área de Eficiência Energética, regulado pelo Aneel, que troca resíduos sólidos recicláveis, óleo de cozinha usado e latas de alumínio por descontos na conta de luz e contribui para o meio ambiente.

Lançado em 2013, o Vale Luz já recolheu cerca de 350 toneladas de resíduos sólidos recicláveis em Natal e concedeu cerca de R$ 90 mil em descontos na conta de luz de 2.563 clientes cadastrados no projeto até agora.

Atualmente, o caminhão do projeto percorre 23 pontos em 18 bairros de Natal, de 2ª a sábado, onde a Cosern tendas para troca dos resíduos sólidos recicláveis por descontos na conta de energia (confira o calendário de agosto na tabela em anexo).

Vale ressaltar que não existe limite para o desconto e o consumidor poderá conseguir até 100% de abatimento na fatura de energia. Caso o valor do crédito da pesagem ultrapasse o valor total da conta, o crédito restante será abatido no mês seguinte.

Os usuários também podem consultar o deslocamento diário do Vale Luz Cosern num aplicativo gratuito para smartphones (disponível para os sistemas Androide, IOS e Windows Phone). Basta procurar “Vale Luz Cosern” nas lojas de compras dos aplicativos e baixar gratuitamente o app.

Óleo de cozinha usado também garante desconto na conta

Desde novembro de 2017, o projeto Vale Luz Cosern também passou a trocar óleo de cozinha usado por desconto na conta de luz. São aceitos todos os óleos vegetais como os de soja, canola, girassol, gergelim, amendoim, milho coco, algodão e mamona, além de azeite de oliva e de dendê. Até agora, a Cosern já recolheu 1,7 toneladas de óleo usado que rendeu R$ 1.207,12 de desconto nas contas de luz dos clientes cadastrados.

Segundo dados do Ministério do Meio Ambiente, cada família brasileira consome, em média, 4 litros por mês e descarta 1 litro. Esse gesto, que parece inofensivo, pode ser muito prejudicial para o meio ambiente. Um litro de óleo pode contaminar até 25 mil litros de água potável. Infelizmente, a maior parte da população ainda descarta o óleo de cozinha usado de forma incorreta, seja na pia, no solo ou simplesmente depositando-o no lixo.

Merrecas: latas de alumínio valem desconto na conta ou lâmpada LED

Para estimular a entrega de latas de alumínio no projeto Vale Luz, foi criada a “Merreca”, uma moeda fictícia que pode ser trocada por desconto na conta de luz ou por lâmpadas LED. Trocando as latinhas de alumínio porMerrecas, o consumidor ganha mais descontos na conta de energia e ainda contribui para um mundo mais sustentável.

Quanto vale uma latinha de alumínio na troca por Merrecas?

Latinhas de 220 ml a 328 ml equivalem a 0,75 Merreca;

Latinhas de 330 ml a 471 ml valem 1,00 Merreca;

Latinhas acima de 473 ml: 1,25 Merrecas.

O cliente que acumular a partir de 78 Merrecas poderá realizar a troca por R$ 4,32 de desconto na sua fatura de energia elétrica ou por uma lâmpada LED, mediante a entrega de uma lâmpada (fluorescente compacta, halógena ou incandescente) de potência maior que 15W.

Foto: Cosern/Divulgação