Cosern suspenderá energia em parte do Bairro Barrocas nesta terça-feira

A Companhia Energética do Rio Grande do Norte (Cosern) irá interromper temporariamente o fornecimento de energia elétrica na terça-feira, 29 de novembro, das 07h às 12h, nas Ruas Marechal Deodoro, José Soares da Silva, Luiz Alberto Mendes Laurentino e adjacências, no Bairro Barrocas. Ao todo, 266 clientes serão afetados.

A suspensão no fornecimento de energia elétrica é necessária para que equipes da Cosern possam realizar serviços de melhoria na rede elétrica de Mossoró.

Caso os serviços sejam realizados antes do horário previsto, a rede será energizada sem aviso prévio.