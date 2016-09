Cosern suspenderá energia elétrica em regiões de Mossoró na quinta-feira

A Companhia Energética do Rio Grande do Norte (Cosern) informa que irá interromper, temporariamente, o fornecimento de energia elétrica em duas regiões de Mossoró na próxima quinta-feira, 06 de outubro. A suspensão afetará a avenida Marechal Deodoro, no bairro Barrocas, das 07h às 11h, e o bairro Ilha de Santa Luzia e adjacências, no período das 13h às 17h.

A energia elétrica será suspensa para que as equipes da Cosern possam realizar serviços de melhoria na rede elétrica. Caso os trabalhos sejam realizados antes do horário previsto, a rede será energizada sem aviso prévio.

Em nota, a Cosern informa que sempre avisa antecipadamente quando precisa realizar desligamento programado na rede elétrica.

Os consumidores podem consultar a programação para o seu município no site da Cosern (www.cosern.com.br), clicando no banner “Desligamento Programado”.