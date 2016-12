Cosern suspenderá energia elétrica em nove ruas do bairro Belo Horizonte no domingo

A Companhia Energética do Rio Grande do Norte (Cosern) realizará mais um desligamento programado da rede elétrica em Mossoró no domingo, 04 de dezembro. Desta vez, a suspensão no fornecimento de energia elétrica irá afetar nove ruas do bairro Belo Horizonte das 7h às 12h.

Será desligada a energia elétrica nas ruas João Victor de Oliveira, Pedro Gomes, João Damásio, José Romão, José Leão, Dom Helder, Antônio Delmiro, José Bonifácio e na Francisco Bernardes.

Em nota, a Cosern informa que 2.229 clientes terão o fornecimento de energia elétrica suspenso no período. No entanto, caso os serviços sejam realizados antes do horário previsto, a rede será energizada, sem aviso prévio.

Em Mossoró, uma série de desligamentos programados têm sido realizados pela Cosern este ano para que os técnicos da Companhia possam realizar serviços de melhoria na rede elétrica.