Cosern suspende fornecimento de energia em parte do Centro de Mossoró no sábado

O fornecimento de energia elétrica será suspenso temporariamente em três ruas do Centro de Mossoró no próximo sábado, 29. O desligamento acontecerá nas ruas Mário Negócio, Quintino Bocaiuva, Francisco Peregrino e adjacências, das 13h às 17h.

De acordo com a Companhia Energética do Rio Grande do Norte, 140 clientes serão afetados.

Caso os serviços sejam realizados antes do horário previsto, a rede será energizada sem aviso prévio.