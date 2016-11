Cosern suspende energia elétrica em áreas de Mossoró neste final de semana

A Companhia Energética do Rio Grande do Norte (Cosern) irá suspender o fornecimento de energia elétrica em algumas áreas de Mossoró neste sábado, 19 de novembro, das 13h às 17h. A interrupção irá afetar as ruas Conceição Negócio, Lourdinha Menezes, Onélia Fernandes, Sinhá Filgueira e adjacências, no Bairro Santa Delmira.

Ao todo, a companhia informa que 114 clientes serão afetados. A operação é necessária para que os técnicos possam realizar serviços de melhoria na rede elétrica.

Já no domingo, 20, outros desligamentos estão programados para parte dos bairros Nova Betânia e Centro. Confira o cronograma de suspensão de energia elétrica nestas localidades:

• Das 06h30 às 08h30 – Rua Amaro Duarte e adjacências, Bairro Nova Betânia (100 clientes);

• Das 07h00 às 11h00 – Rua Cel. Vicente Saboia e adjacências, Centro (65 clientes);

• Das 09h00 às 13h00 – Rua Santos Dumont e adjacências, Centro (26 clientes).

Caso os serviços sejam realizados antes do horário previsto, a rede será energizada sem aviso prévio.