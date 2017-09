Cosern realiza caminhada de encerramento à semana de prevenção a acidentes no trabalho

A Companhia Energética do Rio Grande do Norte (Cosern) encerrou neste sábado, 22, a programação da Semana Interna de Prevenção a Acidentes de Trabalho (Sipat). A companhia realizou uma caminhada de 3 km em Mossoró com centenas de pessoas, saindo da Praça do Rotary com destino à sede do Serviço Social da Indústria (Sesi), onde os trabalhadores da companhia e familiares participaram de atividades recreativas e sorteio de brindes.

A corrida contou também com a presença do diretor-presidente da Cosern, Luiz Antonio Ciarlini,

“Ao longo de todo o ano, realizamos discussões sobre a prevenção a acidentes e mantemos iniciativas como a Análise Preliminar de Risco (APR) antes de qualquer operação, o que contribuiu para evitar acidentes graves de trabalho”, conta o gerente do departamento de segurança da Cosern, Renato Gomes.

Outras estratégias de segurança adotadas pela Cosern são o Diálogo Diário de Segurança (DDS), observação comportamental e inspeções de segurança.

Durante toda semana, funcionários da empresa participaram de palestras e discussões sobre segurança no trabalho. Também foi desenvolvido trabalho de cuidados com a saúde, com ações estendidas ainda aos familiares dos trabalhadores da companhia, como aferição de pressão e massoterapia.

A companhia realizou ainda concurso de cordel dentro da Sipat, com premiação para os três melhores córdeis. O ganhador do 1º lugar foi o eletricista Hernandes, da cidade de Assú.