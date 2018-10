Cosern promove caminhada para reforçar a importância da Segurança como prevenção aos acidentes de trabalho na Via Costeira neste sábado (20)

A Cosern, empresa do Grupo Neoenergia, vai promover no próximo sábado (20), a partir das 7h30, uma caminhada educativa e solidária com os seus colaboradores e familiares para alertar à sociedade sobre a importância da Segurança, principal valor do Grupo Neoenergia e fator indispensável na prevenção aos acidentes de trabalho.

A largada da caminhada será no largo entre ao Praia Shopping e a Faculdade Estácio de Natal, em Capim Macio, e término em frente ao Hotel Vila do Mar, na Via Costeira. Durante cerca de 20 minutos, a faixa da esquerda da Av. Engenheiro Roberto Freire no sentido Ponta Negra será interditada até a rotatória da Via Costeira. A partir deste ponto, os participantes concluirão o percurso usando o calçadão da Via Costeira.

Para participar da caminhada, os colaboradores da Cosern doaram alimentos não perecíveis como forma de inscrição solidária. Os gêneros alimentícios recolhidos serão doados à instituições do estado.

Caminhada abre Sipat da Cosern

A caminhada deste sábado marcará a abertura da Semana Interna de Prevenção aos Acidentes de Trabalho (Sipat), evento promovido pelos setores de Saúde e Segurança e pela Comissão Interna de Prevenção aos Acidentes de Trabalho da Cosern até o dia 26 nos escritórios de Natal, Ceará Mirim e Goianinha. De 06 a 10 de novembro as atividades da Sipat se repetirão nos escritórios de Mossoró, Assu, Pau dos Ferros, Caraúbas, Currais Novos e Caicó.

Além da caminhada deste sábado em Natal, a Sipat da Cosern também será marcada pela realização de palestras, mesas redondas, blitz de segurança interna, feira de qualidade de vida, apresentação do Coral Clarear (formado por colaboradores da Cosern), e um concurso de paródias que será realizado na 6ª feira (26), às 14h, no Edifício-Sede, no Baldo.

Para Diego Linhares, presidente da Cipa da Cosern, a Sipat será extremamente importante para reforçar junto aos colaboradores e seus familiares a importância da disciplina operacional das atividades realizadas por engenheiros, eletricistas, técnicos e colaboradores da empresa como um todo. “São práticas que já estão naturalmente internalizadas em cada colaborador mas que, a cada ano, durante uma semana, nós fazemos questão de reforçar”, diz Linhares. “Para nós, da Cosern e do Grupo Neoenergia, a vida está acima de tudo”.