Cosern planeja investir mais de R$ 330 milhões no sistema elétrico do RN este ano

Em coletiva de imprensa realizada nesta segunda-feira, 12, o Diretor Presidente da Cosern, Luiz Antonio Ciarlini, apresentou balanço dos investimentos no Estado. O Oeste Potiguar, região de Mossoró e onde a concessionária tem aproximadamente 454 mil clientes, recebeu, de janeiro de 2017 e junho de 2018, R$ 151 milhões em investimentos no sistema elétrico. Para todo o Rio Grande do Norte, a Cosern planeja investir R$ 333 milhões até o final de 2018, um aumento de 20% em relação a 2017.

“Muitos podem perguntar porque estamos investindo R$ 333 milhões em um período em que a economia não tem crescido tanto, mas para que o Estado possa se desenvolver e a economia se aquecer, é preciso que façamos este investimento primeiro”, explicou o diretor.

Em 2017 foram investidos R$ 111 milhões. Jpa de janeiro e junho de 2018, as obras de expansão e manutenção somaram R$ 40 milhões.

“Somente em Mossoró, a Cosern já investiu R$ 9 milhões este ano e o planejamento é chegar a R$ 19 milhões até dezembro”, informou Luiz Antonio Ciarlini.

Entre os destaques mostrados à imprensa estão as ampliações das subestações Apodi, Pau dos Ferros, Marcelino Vieira e Gangorra (em fase de conclusão), nas quais foram instalados novos transformadores. Também foi iniciada a construção da subestação Itajá que beneficiará aproximadamente 8.000 clientes, com previsão de conclusão para o primeiro semestre de 2019.

Além das obras mencionadas, foram renovados equipamentos nas subestações Grossos, Almino Afonso, Estreito, Macau, Açu e São Miguel do Oeste e construídos novos alimentadores (circuitos de Média Tensão) nas subestações Serra Vermelha, Gangorra e Guamaré.

Patrocínio e incentivos à Cultura

Em 20 anos, a Cosern já investiu mais de R$ 35 milhões em projetos culturais no Rio Grande do Norte, patrocinados por meio da Lei Estadual Câmara Cascudo. Até o final de 2018, serão investidos R$ 2 milhões em patrocínios socioculturais em 20 projetos, sendo cinco em Mossoró: a Feira do Livro, o Oratório de Santa Luzia, Casa das Palavras, Conexão Felipe Camarão e Carrossel da Leitura.

Obras da Cosern em destaque em Mossoró e municípios vizinhos no 1º semestre de 2018

Instalação de 42 equipamentos telecomandados, possibilitando o monitoramento da rede elétrica à distância e o restabelecimento de energia de maneira rápida e confiável;

Instalação de 5.771 postes, reforçando o potencial de aplicação do nosso investimento em nossa região;

Realização de 6.241 ligações de novos clientes;

Substituição de 47 km de rede de baixa tensão nua por multiplexada isolada, representando um total de 1.435 km já instalados, deixando o sistema mais harmonioso com a natureza e trazendo mais segurança à população;

Fotos: Luciano Lellys/Cosern/Divulgação