Cosern investiu R$ 242 milhões no sistema elétrico potiguar em 2016

A Companhia Energética do Rio Grande do Norte (Cosern), empresa do Grupo Neoenergia, apresentou balanço dos investimentos realizados no Estado no ano de 2016. Ao todo, foram aplicados R$ 242 milhões na melhoria, modernização e expansão do sistema elétrico no RN. Mesmo diante do cenário de crise econômica, o montante investido pela companhia representa um aumento de 25% em relação a 2015.

Os recursos investidos pela Cosern estão divididos em quatro eixos:

R$ 144 milhões destinados à expansão e renovação da rede de distribuição de energia elétrica e a novas ligações;

R$ 61 milhões direcionados à expansão e melhorias do sistema de transmissão de energia elétrica;

R$ 29 milhões aplicados em instalações gerais, destacando-se a renovação da frota de veículos e a modernização do sistema de automação e telecomunicações;

R$ 8 milhões investidos em ações de combate às perdas de energia elétrica.

Do investimento previsto para 2016, aproximadamente 87%, o que corresponde a R$ 211 milhões, foram direcionados às redes elétricas e subestações da Cosern, com a construção de novas linhas de transmissão, subestações, alimentadores, redes de média e baixa tensão e expansão/modernização da automação, aumentando a confiabilidade e a qualidade do sistema elétrico em todo o Estado.

Entre as obras deste ano, se destacam a entrega das Subestações de Campo Grande, em setembro, que beneficiou 8 mil clientes de cinco municípios da Região Oeste, e a de Capim Macio, em novembro, ampliando a oferta de energia para 12 mil clientes de quatro bairros da Zona Sul de Natal.

Regional de Mossoró recebeu maior volume de investimentos

Entre as cinco regionais da Cosern no Estado, a que recebeu maior volume de investimentos foi a de Mossoró, que agrega ainda os municípios de Assú e toda a Região Oeste. Ao todo, foram aplicados R$ 91 milhões na regional, com destaques para a construção das linhas de distribuição 69kV que interligam as Subestações de Mossoró II/Dix-Sept-Rosado e Mossoró II/Baraúna, no valor de R$ 15 milhões, beneficiando 96 mil clientes nas cidades de Baraúna, Apodi, Upanema, Caraúbas, Campo Grande, Riacho da Cruz, Umarizal e Rodolfo Fernandes (concluído).

Também foi entregue este ano a Subestação Campo Grande, com capacidade de 10 MVA. Obra no valor de R$ 8,2 milhões, beneficiando 8 mil clientes nos municípios de Campo Grande, Triunfo Potiguar, Paraú, Messias Targino e Janduís. Já a Subestação Maísa, na Zona Rural de Mossoró, foi ampliada e recebeu ainda a construção de um novo alimentador para polo de fruticultura irrigada.

Natal e Região Metropolitana receberam R$ 67 milhões, com destaque para a entrada em operação da Subestação Capim Macio, com capacidade de 20 MVA. Obra no valor de R$ 7 milhões, que beneficia 12 mil clientes da Zona Sul de Natal, especialmente os bairros de Ponta Negra, Capim Macio, e Neópolis.

Na região do Seridó, foram investidos R$ 29 milhões em obras como a construção da nova Subestação de Currais Novos I, beneficiando os municípios de Currais Novos, Lagoa Nova, Cerro Corá, Bodó, São Vicente e Florânia, obra ainda em andamento.

Também está sendo executada a construção da Linha de Distribuição Acari /Jardim do Seridó, para energização da Subestação Jardim do Seridó, beneficiando os municípios de Jardim do Seridó, Ouro Branco, Zona Rural de Santana do Seridó e São José do Seridó, além da ampliação das Subestações Acari e Caicó.

No Litoral e Agreste, a Cosern aplicou R$ 55 milhões na reforma da Subestação Goianinha, viabilizando o atendimento ao parque industrial de Goianinha, nas ampliações das Subestações de João Câmara e de São Bento do Norte e na ampliação da Subestação Ceará-Mirim, em andamento. Por fim, também foram investidos recursos no melhoramento da Rede de Média Tensão dos municípios de São Miguel do Gostoso e Touros (em andamento).