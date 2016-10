Cosern efetuará três desligamentos programados no município até o final do mês de outubro.

A Cosern informa que para fazer melhorias na rede elétrica e aumentar o nível de segurança para a população, efetuará (03) três desligamentos programados no município até o final do mês de outubro.

É importante ressaltar que o desligamento programado será feito apenas em poucas ruas dos bairros citados abaixo e, em alguns casos, em pequenos trechos das mesmas, atingindo o menor número possível de clientes.

A Cosern lembra também que a rede elétrica pode ser religada antes do horário previsto, caso o serviço seja concluído antes do prazo.

A seguir, confira as datas, horários, bairros, ruas e número de clientes envolvidos na melhoria da rede elétrica com desligamentos programados em Mossoró:

Dia 10 (segunda-feira):

Das 05h30 às 06h30 – Bairro Abolição IV (Ruas Celso Pinheiro, Arísio Brasil e adjacências – 152 clientes)

Das 13h30 às 17h – Bairro Barrocas (Rua Marechal Deodoro – 266 clientes)

Dia 23 (domingo):

Das 13h às 17h – Vizinho à Chesf (apenas 02 clientes)

Dia 24 (segunda):

Das 07h30 às 12h30 – Bairro Aeroporto (Parte da Avenida Décio Barbosa, 138 clientes)

Das 13h30 às 17h – Bairro Aeroporto (Parte da Avenida Décio Barbosa, 116 clientes)