Cosern é eleita a distribuidora com melhor desempenho em engenharia do Brasil

A Companhia Energética do Rio Grande do Norte (Cosern), empresa do Grupo Neoenergia, conquistou pelo quinto ano consecutivo o Prêmio Eletricidade na categoria Melhor Desempenho em Engenharia, concorrendo com as demais concessionárias de distribuição de energia elétrica que atuam em âmbito estadual do Brasil.

O resultado foi divulgado na última edição da revista Eletricidade Moderna, publicação brasileira que é referência no setor e elabora desde 1997 um ranking das distribuidoras de eletricidade do Brasil em diversos aspectos relativos ao setor elétrico.

Além do 1º lugar na categoria Melhor Desempenho em Engenharia (nota 9,54), a Cosern conquistou o 3º lugar em Menor Índice de Perdas (nota 7,23), 7º lugar em Operações (nota 8,04) e 8º lugar em Gestão Comercial (nota 9,50). Em 2014, a Cosern se destacou ao alcançar o 1º lugar na categoria Maior Evolução Nacional.

Para o diretor-presidente da Cosern, Luiz Antonio Ciarlini, o anúncio de mais um prêmio para a distribuidora potiguar (leia mais sobre outras premiações abaixo) é resultado de muito esforço, dedicação e empenho diário dos colaboradores. “Esse destaque tão importante da Cosern, feito pelo quinto ano consecutivo pela revista, é uma sinalização de que o desempenho da nossa engenharia está no caminho certo no trabalho diário de reforço na confiabilidade sistema elétrico potiguar”, disse Ciarlini.

Sobre a metodologia do Prêmio Eletricidade

A metodologia da pesquisa que resulta no Prêmio Eletricidade feito pela revista Eletricidade Moderna é baseada em indicadores que medem a qualidade no fornecimento de energia elétrica e os processos de gestão comercial, de engenharia e operação dos dois últimos exercícios (2016-2016).

Assim, é considerada na premiação a confrontação de vários dados fornecidos pelas empresas, tais quais DEC (duração de interrupções por consumidor), FEC (frequência de interrupções por consumidor), perdas na distribuição, reclamações técnicas e comerciais, planejamento da rede, dentre outros.

Para garantir melhor similaridade na equiparação dos dados coletados, as 36 distribuidoras participantes em 2017 foram divididas em três grupos: Empresas Estaduais (caso da Cosern), Empresas Médias (com mais de 40 mil consumidores que não se enquadram na definição estaduais) e Empresas Menores (com menos de 40 mil consumidores).

Neste ano as empresas inscritas concorreram ao Prêmio em seis categorias: Melhor Empresa Nacional, Maior Evolução Nacional, Menor Índice de Perdas, Melhor Desempenho Comercial, Melhor Desempenho em Engenharia e Melhor Desempenho em Operação.

Outras premiações nacionais relevantes da Cosern

Em novembro de 2016, a Cosern ficou em 1º lugar entre as empresas com mais de 400 mil consumidores no Prêmio Prêmio IASC (Índice Aneel de Satisfação do Consumidor), organizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) para reconhecer as distribuidoras mais bem avaliadas do Brasil, com base na percepção do consumidor residencial, aferida por meio de pesquisa de opinião.

O índice de satisfação dos consumidores com a Cosern aferido pelo Prêmio IASC foi de 77,91. Em junho, a Cosern foi eleita a 3ª melhor distribuidora do Nordeste e 5ª melhor do Brasil no Prêmio ABRADEE 2017, entre as 31 concessionárias do país com mais de 500 mil consumidores. Em agosto, foi reconhecida pela 3ª vez como uma das melhores empresas para trabalhar no Brasil no ranking da GPTW/revista Época.

Sobre a Cosern

A Companhia Energética do Rio Grande do Norte (Cosern), empresa do Grupo Neoenergia, é a sexta maior distribuidora de energia elétrica do Nordeste em número de clientes e a quinta em volume de energia fornecida. Presente nos 167 municípios potiguares, a Cosern tem uma área de concessão de 53 mil quilômetros quadrados. A empresa tem 1,4 milhão de clientes (3,5 milhões de habitantes).