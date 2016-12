Cosern desligará energia em parte da Ilha de Santa Luzia e do Nova Betânia na segunda-feira

A Companhia Energética do Rio Grande do Norte (Cosern)irá interromper o fornecimento de energia elétrica na próxima segunda-feira, 26 de novembro em parte dos bairros Ilha de Santa Luzia e do Nova Betânia. Ao todo, 837 clientes serão afetados pela suspensão temporária no fornecimento de energia.

Das 7h30 às 12h30, a energia será desligada nas ruas Carlos Galdino Rodrigues, Chiquinho de Ornilo, Expedicionário João Medeiros Marujo, General Péricles, Jerônimo Medeiros Davi, Lopes Ramos, Mariazinha do Vale, Padre Florêncio, Raimundo Rebouças Sobrinho e adjacências, no bairro Ilha de Santa Luzia, atingindo 796 clientes.

À tarde, será a vez do desligamento para 41 clientes no bairro Nova Betânia. Das 13h às 17h30 o fornecimento de energia de será suspendo na rua Amaro Duarte e adjacências.

Os desligamentos que têm ocorrido este ano são necessários para que os técnicos da Companhia possam realizar serviço de melhoria na rede elétrica da cidade. Caso os serviços sejam realizados antes do horário previsto, a rede será energizada sem aviso prévio.

Em Mossoró, a Cosern está trocando a rede elétrica por uma rede multiplexada, mais segura. Os cabos antigos estão sendo trocados por cabos protegidos na alta tensão, que possuem uma camada de proteção para impedir o desligamentos da energia elétrica quando houver toque de objetos estranhos na rede, como galhos de árvores. A nova rede também diminui as chances de acidente por choque elétrico em caso de rompimento do cabo.

“Estamos mudando, em média, são 300 km de rede elétrica por ano. Já estamos com 55% da rede multiplexada e devemos concluir toda a melhoria na cidade dentro dos próximos anos”, explica gerente de manutenção da Cosern, Luiz José Queiroz.