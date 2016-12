Cosern dá dicas de como usar o ar condicionado sem aumentar a conta de energia

Com a chegada do verão, aumentam as temperaturas e, consequentemente, o consumo de energia elétrica, sobretudo com aparelhos como o ar condicionado. No entanto, em função da potência e do tempo de utilização, esse eletrodoméstico é um dos principais responsáveis pelo aumento na conta de energia elétrica durante o período mais quente do ano.

Diante deste cenário, a Companhia Energética do Rio Grande do Norte (Cosern) dá sete dicas de como evitar que o valor da conta de energia elétrica aumente muito devido ao uso do ar condicionado.

1 – Escolha a potência adequada para o ambiente

Escolher corretamente a potência do equipamento para o tamanho do ambiente vai fazer você evitar gastos excessivos. Os sites de algumas fabricantes disponibilizam uma calculadora online para o cálculo aproximado da capacidade (BTU/h), levando em consideração a área, a quantidade de pessoas, a orientação geográfica, a presença de janela, cortinas e potências de outros equipamentos ou consulte uma empresa especializada antes de efetuar a compra.

2 – Confira o consumo de energia antes da compra

As tabelas dos equipamentos com SELO PROCEL e ENCE/INMETRO contêm o consumo de energia de todos os tipos e modelos de ar condicionando presentes no mercado, calculados por uma hora com uso mensal. Nos sites www.procelinfo.com.br e www.inmetro.gov.br você consegue obter essas informações. Pesquise antes de comprar e dê sempre preferencia aos equipamentos com SELO PROCEL.

3 – Prefira modelos com tecnologia inverter

Os modelos com tecnologia inverter alcançam a temperatura desejada mais rapidamente e mantêm a mesma por todo o tempo de uso. Eles também regulam os picos de flutuação de energia alternando a velocidade do aparelho, o que permite uma maior economia em relação aos modelos com compressores convencionais.

4 – Instale o aparelho corretamente

Se for possível, instale o ar condicionado em local que não fique exposto ao sol. Os aparelhos instalados na área externa devem ter proteção, mas tenha cuidado para não bloquear a ventilação. Instale-os em pontos mais altos da casa e associe o uso do ar condicionado ao de ventiladores de teto. Assim, você pode aumentar a temperatura do ar condicionado sem prejudicar o conformo térmico economizando mais energia.

5 – Feche portas e janelas

Nunca utilize o ar condicionado com as portas e janelas do ambiente aberto. Isso dificulta o resfriamento e, consequentemente, o aparelho terá que “trabalhar” mais para refrigerar o local, aumentando o consumo de energia. Mantenha sempre as portas e janelas bem fechadas para evitar a troca de ar com o ambiente externo.

6 – Regule o termostato

Verifique se o termostato está funcionando corretamente e regule de forma adequada. Quanto menor a temperatura do termostato, maior o consumo energético. O ideal é ficar entre 22°C a 24°C, pois a diminuição da temperatura pode aumentar o consumo em até 7% por grau de redução de temperatura.

7 – Mantenha os filtros limpos

Limpe regularmente os filtros do ar condicionado. Além de facilitar a circulação do ar e economizar energia, ajuda a manter a qualidade do ar do ambiente, evitando doenças. O filtro sujo pode ser um meio de propagação de bactérias. Limpe o filtro de dois em dois meses, em média. Se o ambiente for muito empoeirado, a limpeza pode ser feita semanalmente.