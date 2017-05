Cosern amplia troca de lâmpadas incandescente por LED para todos os clientes residenciais

A Cosern, empresa do Grupo Neoenergia, ampliou a ação de troca de lâmpadas incandescente e halógenas por LED para todos os clientes residenciais da distribuidora.

Antes restrito a clientes residenciais de baixa renda ou moradores de comunidades populares (*), a iniciativa, desenvolvida para promover as ações do Projeto Vale Luz, regulado pela Aneel, vai agora abranger todos os clientes residenciais e realizar as trocas no Quiosque do Shopping Via Direta, nos caminhões do Projeto Vale Luz e Energia com Cidadania e no Espaço Aulas de Energia – Ecoposto Energia Eólica, localizado em Maracajaú.

Os clientes residenciais que forem até os locais de atendimento (detalhados abaixo), munidos da última conta de energia, e levarem lâmpadas incandescentes ou halógenas de no mínimo 40 Watts, poderão realizar a troca dos modelos ineficientes por lâmpadas de LED (limitada a 05 lâmpadas por contrato).

Quiosque do Vale Luz no Via Direta : até o dia 23 de maio, de segunda a sábado, das 9h às 21h.

: até o dia 23 de maio, de segunda a sábado, das 9h às 21h. Caminhão do Projeto Vale Luz : de 2ª a 6ª, de 8h às 12h, conforme programação disponível site da Cosern ou no aplicativo Valeluz cliente, disponível em todas as plataformas de smartphones;

: de 2ª a 6ª, de 8h às 12h, conforme programação disponível site da Cosern ou no aplicativo Valeluz cliente, disponível em todas as plataformas de smartphones; Caminhão do Energia com Cidadania :até a próxima 6ª feira (5), das 8h às 17h, no Bairro Lagoa Azul, próximo ao Ginásio Nélio Dias;

:até a próxima 6ª feira (5), das 8h às 17h, no Bairro Lagoa Azul, próximo ao Ginásio Nélio Dias; Espaço Aulas de Energia – Ecoposto Energia Eólica, em Maracajaú: mediante agendamento através dos telefones (84) 99867-4994 / 3645-7190 ou pelo site www.aulasdeenergianeo.com.br.

Critérios para troca de Lâmpadas Incandescentes ou Halógenas por LED

Troca de Lâmpadas

Ser cliente residencial da Cosern;

Cada titular da conta de energia, limitado a uma unidade consumidora, poderá trocar até 5 (cinco) lâmpadas incandescentes ou halógenas, de no mínimo 40W, por um modelo LED com selo PROCEL;

Caso nos últimos seis anos o consumidor já tenha recebido um total de oito lâmpadas LED doadas pela Cosern, em uma mesma conta contrato, ele não poderá ser beneficiado novamente.

Documentos Necessários:

Conta de energia do último mês;

Documentos pessoais (RG e CPF).

(*) Entende-se por comunidade popular ou de baixa renda, os bairros com renda média mensal per capita até R$794,66, com base nos dados do Censo Demográfico do IBGE 2010.

Como funciona o projeto Vale Luz:

O Vale Luz Cosern atende hoje dez bairros de Natal com um caminhão, que serve como ponto de coleta dos materiais. Em fevereiro, a Cosern lançou um aplicativo para celular no qual é possível acompanhar informação da localização e status de funcionamento de todos os pontos de coleta (Aberto ou Fechado), informações dos materiais recebidos e preços praticados, e acompanhar os créditos gerados mensalmente através da entrega dos resíduos para desconto na conta de energia.

No caminhão, são aceitos na coleta itens como: