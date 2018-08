Cosern abre seleção para curso gratuito de eletricista em Natal e Mossoró

A Cosern vai abrir na próxima terça-feira, 13 de agosto, as inscrições para a seleção de um curso gratuito de Eletricista. São 60 vagas, sendo 30 para Natal e 30 para Mossoró. As inscrições devem ser feitas exclusivamente no site da concessionária até o dia 24 deste mês e o curso será ministrado de setembro a dezembro.

Em Natal, as aulas teóricas e práticas do curso serão realizadas nas instalações do CTGÁS, localizado na Avenida Capitão Mor Gouveia, 2779, Lagoa Nova. Já em Mossoró nas instalações do SENAI (parte teórica) e da Cosern (prática).

Os candidatos (homens e mulheres) à seleção precisam ter mais de 18 anos, Ensino Médio completo, CNH categoria B (desejável C) e formação em Eletricista de Instalações Residenciais, Prediais ou Industriais. O exame será realizado conforme local e horário a ser divulgado pela concessionária.

O Curso de Eletricista da Cosern terá aulas ministradas das 7h30 às 17h30, de segunda a sexta, com duração de 470 horas. Depois de formados, os eletricistas passarão a fazer parte do “Banco de Talentos” da Cosern para possíveis oportunidades futuras de trabalho. A formação será a primeira da Escola de Eletricistas que a Cosern está abrindo em Natal e Mossoró, uma iniciativa do Grupo Neoenergia que também está sendo realizando em Pernambuco, Bahia, e São Paulo.