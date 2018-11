Cosern abre inscrições para seleção do Programa de Estágios 2019

A Cosern, empresa do Grupo Neoenergia, abriu nesta 2ª feira (5), as inscrições para o Programa de Estágio 2019. Serão oferecidas aproximadamente 55 vagas para o Rio Grande do Norte e as inscrições podem ser feitas até o dia 5 de dezembro no site do Programa de Estágios:http://epartner.vagas.com.br/v1789027 O link também pode ser acessado num banner no site da Cosern (www.cosern.com.br).

Os pré-requisitos para participar do processo seletivo são: ter a previsão de conclusão do curso até dezembro de 2021 e ter disponibilidade de 20 ou 30 horas semanais – com o máximo de seis horas por dia de estágio. Os selecionados terão direito a bolsa-auxílio e benefícios. As primeiras contratações serão feitas em fevereiro de 2019 e as demais oportunidades de estágio surgirão conforme demanda da Cosern ao longo do ano de 2019.

“O estagiário encontrará na Cosern e nas outras empresas do Grupo Neoenergia diversas ferramentas que o auxiliarão no processo de transição entre a vida universitária e a profissional. É uma grande oportunidade para o início de uma carreira de sucesso”, afirma Mirella Ficoni, Gerente de Desenvolvimento e Treinamento do Grupo Neoenergia.

Sobre o Grupo Neoenergia

O Grupo Neoenergia conta com 13,7 milhões de unidades consumidoras atendidas por suas quatro distribuidoras, Coelba (BA), Celpe (PE), Cosern (RN) e Elektro (SP/MS), sendo responsável por levar energia a 34 milhões de pessoas, quase 20% da população brasileira.

Pertencente ao grupo espanhol Iberdrola, a Neoenergia está presente em 16 estados brasileiros e é uma companhia integrada de energia, atuando nos segmentos de Geração, Transmissão, Distribuição e Comercialização.

Na área de Geração, entre ativos em operação ou em construção, o grupo tem capacidade instalada de 4.364 megawatts (MW). Sua área de concessão é de 836 mil quilômetros quadrados e abrange quase 1.000 municípios.

Reconhecida como a empresa mais transparente do Brasil de acordo com o ranking 2018 da ONG Transparência Internacional, a Neoenergia é o 24º maior grupo empresarial do país, segundo o anuário Melhores e Maiores 2018 da revista Exame.

Sobre a Cosern

A Companhia Energética do Rio Grande do Norte (COSERN), empresa do Grupo Neoenergia, é sexta maior distribuidora de energia elétrica do Nordeste em número de clientes e a quinta em volume de energia fornecida. Presente nos 167 municípios potiguares, a COSERN tem uma área de concessão de 53 mil quilômetros quadrados. A empresa atende 1,4 milhão de clientes (3,5 milhões de habitantes).

Em caso de falta de energia, a COSERN orienta:

• Enviar um SMS para 26560, informando apenas o número da sua conta contrato. Para facilitar, salve-a no bloco de notas do seu smartphone;

• Baixar o aplicativo da COSERN, utilizar a função “Falta de Energia” para agilizar o atendimento; ou

• Telefonar para o 116.

DICAS DE SEGURANÇA COSERN

Não faça ligações clandestinas de energia elétrica. Além de crime, o “gato” coloca em riso a vida de quem faz e de quem está próximo. Denuncie a irregularidade de forma anônima no 116 da COSERN.