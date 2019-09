Cortejo da Liberdade 2019 será iniciado pelo desfile cultural

Secretários municipais se reuniram com a prefeita em exercício, Nayara Gadelha, para alinhar os últimos detalhes sobre o Cortejo da Liberdade, tradicional desfile que acontece no dia 30 de setembro, no Corredor Cultural da Avenida Rio Branco, a partir das 18h. A novidade para este ano é que a programação será iniciada pela parte cultural, seguida pelas alas festivas e depois pelo desfile militar.

Os trabalhos no ateliê de montagem dos figurinos para a parte cultural do evento estão a todo vapor, sendo confeccionados por costureiras e aderecistas. “Já são em média 600 figurinos, que serão utilizados pelos alunos das escolas públicas municipais. Já estamos com trabalhos bem adiantados. Já temos pelo menos três atos prontos”, destacou Liana Duarte, diretora geral do Cortejo da Liberdade.



A parte cultural do desfile virá com 24 alas e quatro alegorias múltiplas, contando a história dos quatro atos do Auto da Liberdade de forma lúdica, com a presença de alunos das escolas públicas da rede municipal, além da participação de parte do elenco do espetáculo.

Já o comemorativo será composto por associações, fanfarras, academias de artes marciais e grupos de escoteiros. O militar será composto por Corpo de Bombeiros, Samu, Guarda Municipal, Polícia Rodoviária Federal, entre outros.

De acordo com Liana Duarte, já estão acontecendo os ensaios para os alunos das escolas municipais. “Estamos com oito monitores acompanhando os ensaios, mas no dia, na avenida teremos cerca de 40”, destacou.

A rede municipal de ensino estará representada pelas seguintes escolas: Rotary, Professor Manoel Assis, Celina Guimarães, Raimunda Nogueira do Couto e José Benjamim.

