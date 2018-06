Correios realizam mutirão para normalizar as entregas no RN

Em consequência da paralisação dos caminhoneiros, os Correios deixaram de entregar cerca de 85 milhões de objetos postais em todo o país. Com o término do movimento grevista, os Correios tentam normalizar os serviços. Neste sábado (2), serão realizados mutirões nas unidades do Rio Grande do Norte que receberam carga postal, incluindo os centros de distribuição de Natal, Parnamirim, Mossoró e alguns municípios do interior. A estimativa é de que em aproximadamente 15 dias as entregas estejam normalizadas.

Os serviços com dia e hora marcados (Sedex 10, Sedex 12, Sedex Hoje, Disque Coleta e Logística Reversa Domiciliária) permanecem temporariamente suspensos. Os demais serviços de encomendas como o Sedex convencional e o PAC foram mantidos e tiveram apenas o prazo de entrega ampliado.

Em dias normais, os Correios entregam aproximadamente 25 milhões de objetos diariamente, entre encomendas e mensagens, uma vez que os veículos da empresa não conseguiram chegar ao seu destino por causa de bloqueios nas estradas ou devido à falta de combustível.