Correios publico edital de abertura para concurso público com objetivo de preencher 2.346 vagas

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos publicou edital de abertura para concurso público com objetivo de preencher 2.346 vagas mais formação de cadastro de reserva nas funções de atendente comercial, carteiro e operador de triagem e transbordo em 345 municípios de todas as regiões do país.

Os cargos exigem ensino médio completo e a remuneração oferecida é de R$ 1.588,98 mais benefícios de vale alimentação (R$763,80), vale transporte, auxilio creche (R$ 360,20) e assistência médica e odontológica, além de plano de carreira e possibilidade de desenvolvimento profissional. A jornada de trabalho será de 44 horas semanais com atividades de segunda a sábado podendo ocorrer escala de revezamento aos domingos e feriados.

Serão reservadas 20% das vagas para pessoas com deficiência.

A prova objetiva terá 60 questões divididas nos temas de língua portuguesa, matemática e informática. Os candidatos nas funções de carteiro e operador de triagem e transbordo farão avaliação de capacidade física. As provas serão realizadas em várias cidades do país.

A confirmação da data e divulgação dos locais e horários serão por meio do endereço eletrônico.

Inscrições abertas

Os interessados deverão efetuar suas inscrições somente via internet, no período das 10 horas do dia 8 de agosto, até as 23h59 de 26 de agosto no site da organizadora.

A taxa de participação é de R$ 32.