Correios lançam selo em homenagem aos 30 anos de Estadualização da Uern

A Unidade Regional dos Correios lançou na terça-feira, 27 de setembro, um selo comemorativo em homenagem aos 30 anos de estadualização da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern), cuja data será celebrada no dia 08 de janeiro de 2017.

“Foi a luta mais bela que Mossoró enfrentou, todos os segmentos da Sociedade se uniram gritando pela estadualização. Uma luta linda e brilhante”, afirmou o padre Sátiro Cavalcanti Dantas, que prestigiou a solenidade de lançamento do selo personalizado.

O diretor regional dos Correios, Francisco Canindé dos Santos, ressaltou a importância da Uern: “É sempre uma honra poder prestar uma homenagem como essa. A Uern tem atuado como indutora do desenvolvimento de nossa região”, destacou.

A cerimônia foi prestigiada ainda pelo professor Lemuel Rodrigues, presidente da Associação dos Docentes da Uern (Aduern); Elineudo Melo, presidente do Sintauern, representantes da Ufersa e do IFRN, além do professor Milton Marques de Medeiros, reitor da UERN nas gestões de 2005/2009 e 2009/2013, e o atual reitor da universidade, Pedro Fernandes.

“Esse é um momento que ficará marcado em nossa história. São muitos os desafios, às vezes temos a impressão que as pessoas não compreendem o tamanho de nossa Instituição… A Uern tem um papel fundamental na formação de profissionais”, afirmou Pedro Fernandes.

Nesta quarta-feira, 28, será realizada Assembleia Universitária comemorativa aos 48 anos da Uern. O evento acontecerá às 19h no Teatro Municipal Dix-Huit Rosado e é aberto ao público.

A Uern

Criada em 28 de setembro de 1968, pela Lei Municipal nº 20/68, a Instituição nasceu com o nome de Universidade Regional do Rio Grande do Norte (URRN), vinculada à Fundação Universidade Regional do Rio Grande do Norte (FURRN).

Em 8 de janeiro de 1987, o então Governador do Estado, Radir Pereira, assinava a Lei Estadual nº 5.546, que estadualizou a UERN. À época, o Reitor era o padre Sátiro Cavalcanti Dantas.

Antes de sua Estadualização, a URRN era municipal e o ensino era pago. A Universidade era custeada por verbas federais e pelas mensalidades pagas pelos alunos. A Estadualização representa um marco divisor no desenvolvimento da Uern, pois permitiu à Instituição oferecer ensino gratuito e organizar uma carreira docente, com concursos e plano de carreira.