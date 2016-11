Corredores têm até quarta-feira para se inscrever na Meia Maratona Sesc de Revezamento

Foram prorrogadas até a próxima quarta-feira, 23 de novembro, as inscrições para a 4ª Meia Maratona Sesc de Revezamento. Os interessados devem fazer inscrição através site do Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Norte (Sesc/RN). A largada será na sede do Sesc Mossoró no dia o 26 deste mês às 16h (infantil) e 16h30 (adulto).

Esta é a segunda vez que a competição é realizada em Mossoró. Estão disponíveis 1.100 vagas, sendo 100 voltadas ao público infantil, com equipes divididas em duplas e quartetos.

A competição terá sete categorias, subdivididas em comerciários e dependentes (masculino, feminino e misto), comunidade (masculino, feminino e misto) e pessoas com deficiência, abarcando cadeirantes e não cadeirantes.

A 4ª Meia Maratona Sesc de Revezamento terá um percurso de 20 km, com 5 km em cada percurso. Comerciários podem se inscrever ao valor de R$ 10 e a comunidade em geral pode se inscrever por R$ 30.

Os corredores terão acesso a camiseta, chip para colocar nos tênis de corrida, postos de hidratação, reposição calórica, massagista, guarda-volumes e banheiros químicos. Os kits dos corredores serão entregues na sexta-feira, 25, das 10h às 20h na sede do Sesc e no próprio dia da prova, das 8h às 12h.

Para participar da corrida infantil, basta doar 1 kg de alimento não perecível, destinado ao programa Mesa Brasil Sesc.