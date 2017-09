Corpos de suspeitos de assaltar banco são trazidos para o Itep de Mossoró

Os corpos dos quatro homens que morreram no confronto com a Polícia Militar do Rio Grande do Norte e da Paraíba entre as cidades de Janduís e Campo Grande, no Oeste Potiguar, foram trazidos para o Instituto Técnico-Científico de Perícia (ITEP) de Mossoró.

Os homens eram suspeitos de assaltar o banco Bradesco da cidade de Brejo do Cruz, na Paraíba, na madrugada do domingo, 03 de setembro. Eles foram baleados em toca de tiros com a polícia e depois levados pelos policiais para o Hospital de Brejo do Cruz, mas morreram antes de chegar à unidade hospitalar.

Ainda não foram confirmadas as identidades dos suspeitos mortos. Familiares deverão procurar a Coordenação de Medicina Legal (Comele) do Itep de Mossoró, portando documentos pessoais e dos suspeitos para que os corpos sejam liberados.