Corpo encontrado com sinais de execução em matagal de Mossoró

O corpo de um homem em avançado estado de putrefação e com cinco perfurações de balas foi encontrado manhã desta sexta-feira, 18 de novembro, em um matagal próximo ao Partage Shopping Mossoró. O cadáver foi localizado por um popular que passava no local e acionou a Polícia Militar.

Policiais Militares (PMs) isolam o local até a chegada da equipe do Instituto Técnico Científico de Perícia (Itep), que levou o corpo para exames.

A identificação da vítima está dificultada pelo avançado estado de decomposição do corpo. De acordo com a polícia, há registros de duas pessoas desaparecidas em Mossoró, uma no bairro Belo Horizonte, há mais de um ano, e outra no Conjunto Abolição IV, há 03 meses.