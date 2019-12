Corpo é encontrado crivado de balas no Bairro Pousada dos Thermas

214º Homicidio em Mossoró em 2019

O corpo de um homem foi encontrado no início da manhã deste sábado 21 de dezembro de 2019, em uma estrada de terra na região do Bairro Pousada dos Thermas, nas imediações do Abolição IV, em Mossoró.

O corpo foi encontrado por populares que passavam no local e comunicaram à polícia a descoberta de um corpo crivado de balas, às margens da estrada e acionaram a Polícia Militar que compareceu ao local e isolou a área, até a chegada das equipes do Itep e da Delegacia de Plantão.

Acredita-se que o corpo seja do adolescente Bruno da Silva Alves de 17 anos, raptado de frente de casa, no final da noite de sexta feira (20) na Rua Castelo Branco no Bairro Barrocas.

A polícia adiantou que as informações apontam para quatro homens armados e encapuzados. Eles mataram o deficiente físico Diego da Silva Alves de 15 anos e fugiram levando Bruno da Silva. O jovem encontrado morto apresenta as mesmas características de Bruno.