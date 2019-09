Na manhã desta terça-feira (17) o Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte (CBMRN) atendeu um ocorrência de resgate no Centro da cidade de Mossoró. Um homem caiu em um poço e ficou preso. Os militares foram acionados e ao chegarem conseguiram fazer o resgate da vítima com sucesso.

Os bombeiros militares ainda realizaram os primeiros atendimentos e conduziram a vítima para o hospital da cidade.

CBM/ASSECOM