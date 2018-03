Corpo de Bombeiros do RN nomeia novo comandante-geral

O Coronel Luiz Monteiro da Silva Junior, 43 anos de idade e 20 anos de corporação, é o novo comandante do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Norte. A nomeação foi publicada nesta quarta feira, (14), no Diário Oficial do Estado.

O novo comandante dos bombeiros militares, substitui o Coronel Sócrates Vieira de Mendonça Júnior, que pediu exoneração do cargo na semana passada.

Luiz Monteiro, já assumiu as funções de subcomandante-geral do Corpo de Bombeiros, chefe do Centro de Superior de Formação e Aperfeiçoamento (CSFA), chefe de Gabinete do Comando Geral. Hoje, o coronel Monteiro também é chefe do Departamento do Surf Salva, na Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático (SOBRASA).

Coronel Monteiro Junior é Bacharel em Direito pela Universidade Estácio de Sá, especializado em Segurança Pública pelo Centro de Estudos Superiores da Polícia Militar da Paraíba, e também pela Academia Estadual de Segurança Pública do Estado do Ceará.

O novo Coronel também, conta com os Cursos Operacionais de Salvamento Aquático em Mar Aberto (CSAMA) do CBMCE, de Prevenção e Combate a Incêndio Florestal (CPCIF) do CBMCE, Primeiros Socorros da American Heart, Formação de Agentes de Socorros de Urgência do CBMRN e o Curso Actuaciones de Protetción Civil Frente a Riesgos Tecnológicos do Ministério do Interior da Embaixada da Espanha na Bolívia.

