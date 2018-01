Corpo de Bombeiros dá dicas de como curtir o verão em segurança

Janeiro chegou e com ele praias, lagoas e piscinas lotadas, que aumentam, consideravelmente, o risco de afogamento nesta época do ano. Verão combina com calor e mar e a água do mar é uma ótima forma de refrescar o corpo, mas esconde alguns perigos. Para não correr riscos, vale a máxima do Corpo de Bombeiros: “água no umbigo sinal de perigo”.

A dica do Corpo de Bombeiros Militar do RN é brincar com segurança e sem abusos, afinal, alguns cuidados simples podem fazer toda a diferença e salvar vidas. Além dos cuidados com protetor solar e prevenção a afogamentos, há outros tipos de transtornos que podem ser evitados.

A principal orientação dada pelo Corpo de Bombeiros é para quem vai entrar no mar, lagoas ou piscinas: não faça o uso de bebida alcoólica, pois o álcool inibe a noção de perigo. Nadar ou brincar no mar depois de comer também não é recomendado, sob risco de congestão. Outra dica é manter-se afastado de pedras e costeiras, que propiciam a formação de correnteza e dificultam o socorro.

Quando houver crianças ao redor, redobre a atenção. Uma prancha, por exemplo, pode machucar com a quilha ou com o bico. Outra dica é colocar no braço da criança uma pulseira de identificação com nome completo e telefone de contato para facilitar a localização em uma eventual perda.

Caso alguém presencie um afogamento, é só entrar em contato imediatamente com o Corpo de Bombeiros, por meio do 193, ou arremessar a pessoa um objeto flutuante até a chegado dos guarda-vidas. Não tentar socorrer a pessoa, pois somente os bombeiros tem a habilidade para o resgate.

Com relação ao trânsito, a preocupação sempre é a combinação de álcool e volante. Os motoristas também devem estar atentos com relação às condições mecânicas dos veículos. Alinhamento, balanceamento, pastilhas de freio, faróis, condições dos pneus, limpador de para-brisas, entre outros. Planejamento é uma forma de prevenir acidentes e trafegar com maior segurança pelas rodovias.

Além disso, muitas famílias aproveitam esse período para viajar. Por isso é importante tomar alguns cuidados para evitar prejuízos e dissabores após o merecido descanso. Uma orientação importante é nunca deixar lâmpadas acesas e equipamentos eletrônicos ligados na tomada.

Dicas do Corpo de Bombeiros para prevenir acidentes

– Evitar nadar sozinho;

– Não tomar bebida alcoólica antes de entrar na água;

– Não imergir em água após lanches e refeições;

– Não se afastar da margem;

– Não saltar de locais elevados para dentro da água;

– Não tentar salvar pessoas em afogamento sem estar devidamente habilitado;

– Prefira lançar objetos flutuantes (bolas, bóias, isopores, madeiras, pranchas e outros) ou então corda para salvar pessoas, ao invés da ação corpo a corpo;

– Não deixar crianças sozinhas sem a presença de um adulto responsável;

– Olhar a sinalização do local, pois a mesma indicará se ele é próprio para banho ou não;

– Evitar navegar com carga em excesso;

– Tomar cuidado ao caminhar sobre as superfícies rochosas, pois podem estar escorregadias, o que levaria a quedas e cortes;

– Somente conduza embarcações se for habilitado e permaneça longe dos banhistas;

– Instrua a criança do perigo existente ao entrar em águas mais profundas ou ficar só;

– Evitar brincadeiras fingindo que está se afogando, pois além de perturbar a paz pública, havendo um afogamento verdadeiro as pessoas podem não dar importância, pensado se tratar de outra brincadeira de mau gosto;

– Em caso de problemas, ligar imediatamente para o Corpo de Bombeiros, para que o mesmo oriente e auxilie a vítima.