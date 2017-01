Coronel André Azevedo assume o comando da Polícia Militar no RN

O comando da Polícia Militar do Rio Grande do Norte foi passado do coronel Dancleiton Pereira Leite para o coronel André Luiz Vieira de Azevedo na tarde da terça-feira, 10. A solenidade foi conduzida pelo governador Robinson Faria, que elogiou o currículo e deu boas vindas ao novo comandante.

“Desejo ao coronel André Azevedo que tenha êxito e coragem na tomada de decisões. E faço aqui um pedido às forças militares: peço que deem todo apoio, crédito e confiança ao comandante Azevedo. Vamos ter, juntos, muitas lutas pela frente. É importante que tenhamos uma polícia motivada e unida”, destacou Robinson.

O novo comandante da PM/RN tem 50 anos, é bacharel em Direito pela Universidade Potiguar (1996), tem especialização em Gestão de Políticas Públicas pela Escola de Governo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (2006)), além de mestrado Oficial em Governo e Administração Pública (Faculdade de Ciências Políticas e Sociais da Universidade Complutense de Madri – Espanha (2008/2009). Ingressou na PM em 1988, à frente da qual se compromete a dar seu melhor na defesa da segurança pública e de seus membros.

“Vou me dedicar de corpo e alma a esta missão, buscando reduzir os indicadores de violência e tentando propiciar a paz social”, assinalou.

Atualmente, Azevedo vinha comandando o Gabinete de Segurança Institucional do Tribunal de Justiça. Ele é formado como oficial na Academia de Polícia Militar de Minas Gerais e foi nomeado Aspirante-Oficial em outubro de 1990. Em 2008 foi promovido a Coronel da PM-RN.

O coronel leciona as disciplinas de Armamento e Tiro e Teoria Geral da Administração em cursos da Polícia Militar. Foi Diretor de Pessoal, Diretor de Ensino e presidiu a Comissão de Projetos e Convênios da PMRN.