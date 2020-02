Coronavírus: ministro e secretários discutem plano de contingência

O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, reiterou hoje (6) a importância de as pessoas se vacinarem contra gripe, de forma a evitar um número maior de casos suspeitos do novo coronavírus no país. Segundo o ministro, como não há, até o momento, nenhum caso confirmado da doença, não há como justificar campanhas preventivas ao coronavírus, no lugar de campanhas de maior utilidade para o público brasileiro.

“Ontem me perguntaram se não vamos fazer uma campanha agora. Fazer uma campanha agora sem ter um caso confirmado, concorrendo com campanhas que estão ocorrendo. No sábado, lançamos [campanha] das infecções sexualmente transmissíveis. A gente achou que isso seria um gasto de uma situação que ainda não se põe”, disse o ministro durante reunião com secretários de Saúde dos estados e capitais, na Organização Pan-Americana da Saúde (Opas).

O encontro com os secretários de Saúde tem por objetivo discutir detalhes de planos de contingência, de forma a contemplar medidas de prevenção, vigilância e assistência para lidar com um possível caso do novo coronavírus. “A vacinação contra outros tipos de gripe é importante porque evita a ocorrência de casos suspeitos [nos quais o coronavírus não venham a ser confirmados]”, disse o ministro.

Os secretários solicitaram ao ministro que dê atenção especial à vacinação contra gripe nos estados da Região Sul, onde o outono tem aspectos de inverno, o que facilita a propagação de outras gripes.

Agência Brasileira