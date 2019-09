Corinthians tropeça em casa na semifinal da Sul-Americana

Por Fábio Lisboa – Jornalista da TV Brasil Rio de Janeiro

Mesmo jogando em casa, o Corinthians foi derrotado nesta quarta (18) por 2 a 0 pelo Independiente del Valle, do Equador, no jogo de ida das semifinais da Copa Sul-Americana. Com isto vê complicar a sua situação na competição.

O jogo

Mesmo jogando fora de casa o Independiente não se limitou a defender e criou problemas para a equipe paulista desde o primeiro minuto. E tanto tentou que abriu o marcador aos 44 da etapa inicial.

O zagueiro Segovia inicia contra-ataque e toca para Mera. O camisa 10 da equipe equatoriana cruza para dentro da área do Corinthians, onde Gabriel Torres chuta para o fundo da rede do gol de Cássio após bate-rebate. Inicialmente o gol é anulado pelo bandeirinha. Mas o juiz acaba confirmando o gol com auxílio do VAR (árbitro de vídeo).

Com a desvantagem no placar o Corinthians parte para o ataque no segundo tempo. O time de Fábio Carille cria boas chances, mas não consegue vencer o goleiro Pinos.

Já o time do Equador não se satisfaz com a vitória simples, e continua buscando chances de gols. E tanto tenta que consegue ampliar o placar aos 24 do segundo tempo. Cabeza aproveita falha de Pedrinho e cruza para Gabriel Torres chutar de primeira e marcar 2 a 0.

Situação complicada

O jogo de volta entre Corinthians e Independiente del Valle acontece na próxima quarta (25) no Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito.

Com a derrota em casa o time paulista vê complicar a sua situação na Copa Sul-Americana. Para chegar à final precisa vencer por dois gols de diferença, caso faça três ou mais gols, ou triunfar na disputa de pênaltis após uma vitória por 2 a 0 no tempo normal.