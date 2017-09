Corinthians derrota Vasco e amplia vantagem na liderança

Em partida bem disputada ontem(17), o Corinthians voltou a vencer pelo Campeonato Brasileiro 2017. Jogando na Arena Corinthians, o Time pressionou a equipe do Vasco da Gama até conseguir abrir o placar com Jô, após jogada individual de Marquinhos Gabriel, aos 28 minutos do segundo tempo. Com o resultado, o Alvinegro segue líder com 53 pontos – dez pontos de vantagem sobre o Grêmio.

Com o jogador Gabriel suspenso, o treinador Fábio Carille mandou a campo: Cássio; Fagner, Balbuena, Pablo e Guilherme Arana; Camacho e Maycon; Jadson, Rodriguinho e Romero; Jô. Entre os suplentes, Carille tinha à disposição Walter (GOL), Vidotto (GOL), Léo Príncipe (LAD), Pedro Henrique (ZAD), Marciel (VOL), Fellipe Bastos (VOL), Warian (VOL), Rodrigo Figueiredo (MEC), Marquinhos Gabriel (MEC), Giovanni Augusto (MEC) e Kazim (ATA).

O Vasco, que considerou o gol irregular, jogou com Martín Silva, Madson, Breno, Anderson Martins e Ramon; Gilberto (Escudero), Jean (Eder Luis), Wagner, Mateus Vital e Nenê; Andrés Ríos (Paulinho). Treinador: Zé Ricardo