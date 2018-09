Copo encontrado carbonizado pode ser de estudante desaparecido

A Polícia Militar encontrou um corpo carbonizado na manhã desta terça-feira (25), na zona rural do município de Parelhas, a 260 quilômetros de Mossoró. De acordo com a polícia, o corpo pode ser o do jovem Claudimar Jefferson, de 17 anos, desaparecido desde o último sábado (22).

Claudimar Jefferson é estudante do curso de Informática do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) em Parelhas. Ele foi visto pela última vez por volta das 12h, em uma motocicleta.

De acordo com a polícia, o estado em que o corpo foi encontrado não permite uma identificação visual. Exames periciais (DNA ou arcada dentária) serão realizados pelo Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep) para confirmar a identidade da vítima.

O pai do estudante disse que ainda tem esperança de encontrar o filho com vida e afirmou que não acredita que o corpo encontrado na manhã desta terça-feira seja o do filho, porque o local fica na direção do vento e nos últimos dias não foi vista nenhuma fumaça na região