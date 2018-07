Copa Garoto Bom de Bola 2018 do RN divulga finalistas

Foram definidos neste final de semana os finalistas da VI Copa Escolar de Futebol Garoto Bom de Bola. As seleções de Currais Novos, Ipanguaçu, Joâo Câmara e Passagem se classificaram e vão disputar as semifinais e final no mês de setembro, cuja data será divulgada pela SEEL.

A Copa Garoto Bom de Bola é promovida pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Esporte e do Lazer (SEEL) e reuniu 26 seleções municipais e a participação de 600 alunos/atletas de 12 a 14 anos pelo interior e capital do Rio Grande do Norte.

As seleções municipais que participam da VI Copa Garoto Bom de Bola são: Angicos, Jardim de Angicos, Lajes, Porto do Mangue, São Paulo do Potengi, São Pedro, João Câmara, Poço Branco, Pureza, Guamaré, Elói de Souza, Serra Caiada, Currais Novos, Santa Cruz, Natal, Passagem, Passa e Fica, Baía Formosa, Pedro Velho, Goianinha, Pedro Avelino, Ipanguaçu, São Tomé, Tangará, São Fernando e São José de Mipibu.