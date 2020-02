Copa do Nordeste: ABC vence segundo clássico seguido contra o América

O ABC venceu o segundo clássico-rei consecutivo. O alvinegro derrotou o América por 2 a 1 na noite deste domingo (02) na Arena das Dunas, em confronto válido pela Copa do Nordeste.

O primeiro gol do jogo foi marcado logo com 1 minuto de partida. Berguinho cruzou pela esquerda e Wallyson tocou para as redes

Fonte: Portal Grande Ponto