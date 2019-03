Coordenador de penitenciárias do RN é baleado durante ronda externa em Alcaçuz

O episódio aconteceu na noite de ontem (2), por volta das 23 horas, durante uma ronda externa no Complexo Penitenciário de Alcaçuz, em Nísia Floresta. O agente penitenciário Dhayme Araújo da Silva, que é o coordenador da Administração Penitenciária do Estado (Coape), sofreu tiros de arma de fogo e outro agente penitenciário também ficou ferido, de raspão.

A Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejuc) divulgou nota oficial informando que o coordenador foi ferido por “disparo acidental de arma de fogo” e que o caso aconteceu durante a realização de uma ronda na área de acesso do complexo penitenciário.

De início, as informações falavam apenas no ferimento do agente Dhayme Araújo, conhecido por CPQ entre os colegas de trabalho. No início da tarde deste domingo (3), foi revelado que outro agente também foi ferido de raspão, levado ao hospital e liberado em seguida. As circunstâncias do incidente estão sendo apuradas pela Polícia Civil e também através de uma investigação interna.

Está confirmado que os tiros partiram das armas de outros agentes penitenciários, possivelmente por uma falha de comunicação.

Dhayme da Silva foi atingido por tiros de raspão e pelo menos um que transfixou o colete à prova de balas e o atingiu no abdome.