Convocados do ProJovem Urbano tem até hoje (20) para se apresentarem

A Secretaria de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer (SEEC) divulgou, na última semana, a lista de convocação com os nomes dos selecionados para atuar no Programa Nacional de Inclusão de Jovens – Projovem Urbano, Edição Especial 2017. A relação dos convocados pode ser consultada no portal do Diário Oficial do Estado, disponível neste link.

Os convocados deverão comparecer até hoje (20), entre as 8h e 15h, na sede da SEEC – localizada no Centro Administrativo – para apresentar a documentação solicitada no edital do processo seletivo, que deve ser entregue na Subcoordenadoria de Educação de Jovens e Adultos (Sueja), e receber orientações a respeito do trabalho que desenvolverão. O não comparecimento será considerado desistência e acarretará a substituição do convocado.

O processo seletivo teve início em novembro de 2019, sendo esta primeira convocação realizada. As demais chamadas serão realizadas conforme a necessidade de demanda do programa.

O objetivo do processo foi selecionar profissionais para prestarem serviço sob as funções de Professores do Ensino Fundamental, Professor de Qualificação Profissional, Professor de Participação Cidadã, e Educador para o atendimento à criança de até 8 anos. Serão atendidos municípios de Nísia Floresta e São Gonçalo do Amarante, além das penitenciárias estaduais Dr. Francisco Nogueira (Alcaçuz) e Rogério Coutinho Madruga.

ASSECOM/RN