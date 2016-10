Convocação: Tite divulga relação de jogadores para confrontos contra Argentina e Peru

Saiu na manhã desta sexta-feira, 21, mais uma convocação da seleção brasileira para dois jogos da fase Eliminatória da Copa do Mundo, Rússia 2018. Assumindo a liderança depois da chegada do treinador Tite, a seleção do Brasil terá pela frente com adversárias a Argentina e o Peru, podendo fechar o ano em situação mais cômoda, tomando como base a posição fora da zona de classificação deixada pelo treinador Dunga.

A base foi mantida. Pouco mudou em relação às últimas listas de Tite, que tem mantido a mesma base desde que assumiu o comando da equipe há quatro partidas oficiais. No período acumua vitórias sobre Equador, Colômbia, Bolívia e Venezuela. Nelas, o Brasil marcou 12 gols e sofreu apenas um, o que lhe valeu a liderança com 21 pontos. A seleção do Uruguai aparece em seguindo com 22.

Os próximos jogos. O clássico contra a Argentina será às 21h45 (de Brasília) do próximo dia 10 de novembro e marcará o reencontro da seleção brasileira com o Mineirão – no último jogo no estádio, o Brasil sofreu o infame 7 a 1 da Alemanha. A partida contra o Peru será no dia 15, fora de casa.

Confira a lista completa

Goleiros:

Alex Muralha (Flamengo)

Alisson (Roma)

Weverton (Atlético-PR)

Laterais:

Daniel Alves (Juventus)

Fagner (Corinthians)

Filipe Luís (Atlético de Madri)

Marcelo (Real Madrid)

Zagueiros:

Gil (Shandong Luneng)

Marquinhos (PSG)

Miranda (Inter de Milão)

Thiago Silva (PSG)

Rodrigo Caio (São Paulo)

Meio-campistas:

Casemiro (Real Madrid)

Fernandinho (Manchester City)

Giuliano (Zenit)

Lucas Lima (Santos)

Paulinho (Guangzhou Evergrande)

Philippe Coutinho (Liverpool)

Renato Augusto (Beijing Guoan)

Willian (Chelsea)

Atacantes:

Douglas Costa (Bayern de Munique)

Gabriel Jesus (Palmeiras)

Neymar (Barcelona)

Roberto Firmino (Liverpool)