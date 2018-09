Contra Colo-Colo, Palmeiras tenta voltar à semi da Libertadores após 17 anos

O Palmeiras visitará nesta quinta-feira o Colo-Colo, do Chile, algoz do arquirrival Corinthians, na primeira partida das quartas de final da Taça Libertadores, etapa da competição que o clube superou pela última vez em 2001.

Há 17 anos, o Verdão passou pelo Cruzeiro e se colocou entre os quatro melhores do torneio. Na etapa seguinte, no entanto, acabou eliminado pelo Boca Juniors. Depois disso, foram mais seis participações, com apenas uma nova aparição nas quartas, em que o Nacional, do Uruguai, acabou sendo carrasco.

Nesta temporada, o Palmeiras vinha demonstrando certa tranquilidade, com 16 de 18 pontos conquistados na fase de grupos, e vitória sobre o Cerro Porteño por 2 a 0, no Paraguai, pela ida das oitavas. O duelo de volta, que parecia protocolar, no entanto, acabou se transformando em drama.

Logo aos 3 minutos do primeiro tempo, o time paulista perdeu o volante Felipe Melo, expulso por entrada violenta. Na etapa complementar, aos 11, o atacante Santiago Arzamendia marcou e deixou os visitantes a um gol de levar o duelo para os pênaltis, o que não aconteceu.

O polêmico jogador palmeirense não poderá entrar em campo nesta quinta-feira. Com isso, Thiago Santos deverá atuar no setor de marcação. Outro que não pode atuar é o atacante Deyverson, que recebeu cartão vermelho no fim da partida com o Cerro e não será opção de banco, como vem acontecendo nos últimos jogos.

A formação que Felipão deve levar a campo, dificilmente, terá surpresas. Weverton, Bruno Henrique e Borja, únicos titulares em campo no empate com o Bahia em 1 a 1, pelo Campeonato Brasileiro, deverão ganhar companhia de Mayke, Antônio Carlos, Edu Dracena, Diogo Barbosa, Bruno Henrique, Moisés, Willian, Dudu e Borja.

O Colo-Colo, por sua vez, fez a alegria dos torcedores do Palmeiras, ao eliminar o Corinthians nas oitavas de final, mas agora se tornou adversário. O time chileno tem dois ex-jogadores do Alviverde, o meia Jorge Valdívia e o atacante paraguaio Lucas Barrios.

Para o jogo desta quinta-feira, o clube de Santiago chega descansado, depois de três semanas de paralisação no campeonato nacional, devido a Data Fifa e a comemoração do principal feriado do país. Com isso, o técnico Héctor Tapia conseguiu recuperar jogadores lesionados e recondicionar os destaques do elenco.

Assim, o zagueiro argentino Julio Barroso entrará em campo, após fraturar o nariz durante o jogo com o Corinthians, em São Paulo. Dessa forma, o volante Esteban Pavez, ex-Atlético Paranaense, voltará para o banco de reservas.

Prováveis escalações:.

Colo Colo: Orion; Barroso, Insaurralde e Zaldivia; Opazo, Carmona, Baeza, Pérez e Pinares; Barrios e Paredes. Técnico: Héctor Tapia.

Palmeiras: Weverton; Mayke, Edu Dracena, Antônio Carlos e Diogo Barbosa; Thiago Santos, Bruno Henrique e Moisés; Dudu, Willian e Borja. Técnico: Luiz Felipe Scolari.

Árbitro: Andrés Cunha (Uruguai), auxiliado pelos compatriotas Nicolas Taran e Richard Trinidad.

Estádio: Monumental, em Santiago (Chile).