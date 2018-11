Contagem regressiva para fase nacional dos Jogos Escolares da Juventude no RN

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) já está em Natal (RN) para organizar a maior etapa já realizada dos Jogos Escolares da Juventude, entre os dias 12 e 25 de novembro. Remodelada esse ano, a principal competição estudantil do país terá a participação de mais de 5 mil atletas dos 26 estados brasileiros, além do Distrito Federal e uma delegação do Japão. O Centro de Convivência do evento, em Ponta Negra, vai receber pela primeira vez atletas das duas categorias de idade – 12 a 14 e 15 a 17 anos, de 2.136 escolas de todo o país. Além das competições, diversas atrações culturais e educativas farão parte do evento.

“A expectativa para a etapa nacional é muito boa. O COB, o governo do Rio Grande do Norte e os estados participantes estão se preparando para entregar um excelente evento, que permitirá uma experiência inesquecível para a juventude esportiva brasileira e também para delegação do Japão”, disse André Mattos, coordenador geral dos Jogos Escolares.

A delegação japonesa contará com 23 pessoas, entre atletas, treinadores e oficiais de quatro cidades que irão receber os atletas brasileiros nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020: Hamamatsu, Sagamihara, Saitamanisa e Chuo. A delegação do RN será apresentada na próxima quarta-feira (7), às 19h, no Centro de Convenções, em Natal.

A etapa nacional terá 14 modalidades em disputa. Além das quatro coletivas, basquete, futsal, handebol e vôlei, também serão realizadas disputas de atletismo, badminton, ciclismo, ginástica rítmica, judô, natação, tênis de mesa, vôlei de praia (apenas na categoria 15 a 17 anos), xadrez e wrestling.

Para organizar a classificação das equipes dos esportes coletivos para a etapa nacional, durante três semanas de setembro uma caravana do COB passou por Natal (RN), Manaus (AM) e Joinville (SC), sedes das três etapas regionais do novo formato dos Jogos Escolares. Ao final das três competições, 96 equipes de basquete, futsal, handebol e vôlei, todas no masculino e no feminino, nas duas categorias de idade, conquistaram a vaga para a etapa nacional da competição.

Os Jogos Escolares da Juventude são organizados e realizados pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), correalizados pelo Ministério do Esporte e Grupo Globo, com patrocínio da Coca-Cola e parceria do Governo do Estado do Rio Grande do Norte.

Fonte: Seel