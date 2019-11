Consultório na Rua contará com ações da Campanha Novembro Azul

Realizado pela Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Saúde, o projeto Consultório na Rua, que tem como sede a calçada da Catedral de Santa Luzia, contará nesta segunda-feira, das 18h às 20h, dia 11, com ações da Campanha Novembro Azul.

A coordenadora da Política do Homem, da Gerência Executiva de Atenção Integral, Gilvete Sá, explica que o Consultório na Rua, realizado diariamente, tem como objetivo prestar atendimento humanizado para as pessoas que vivem em situação de rua em Mossoró, e esta edição do projeto terá um foco especial a saúde do homem.

“As assistências ofertadas gratuitamente pelo Consultório na Rua são diárias. E nesta segunda-feira, 11, a equipe da Coordenação da Política do Homem estará presente chamando atenção dos participantes para a importância dos cuidados com a Saúde do Homem, prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata”, frisa Gilvete Sá.

