Conselho Regional de Educação Física do RN fará fiscalização durante os JERN´S

Para garantir a segurança de todos que participarão dos Jogos Escolares do Rio Grande do Norte (JERN’S) o Conselho Regional de Educação Física do RN (CREF16/RN) fiscalizará os jogos, exigindo que em toda competição esteja presente um Profissional de Educação Física, como é recomendado pelo Conselho Federal da entidade (CONFEF), além de está previsto em lei.

A principal ideia do evento é promover o esporte e a competição saudável entre os estudantes/atletas. Sendo assim, é de suma importância que tudo esteja dentro dos padrões exigidos, com um

Profissional licenciado e devidamente registrado ao Conselho Regional.

“O CONFEF exige a comprovação do registro de todos os Professores de Educação Física que participam das competições promovidas pelo estado, como técnicos, assistentes técnicos, coordenadores de modalidades, preparadores de goleiros e assemelhados”, diz Francisco Borges, Presidente do CREF16/RN. Borges enfatiza ainda que este trabalho vem sendo intensificado aos longos dos anos para que as competições aconteçam em um ambiente que traga segurança entre os alunos e o público em geral.

Os JERN’S começam a partir do dia 26 de outubro. O evento este ano contará com cerca de 15 mil alunos, que competirão em 25 modalidades esportivas.