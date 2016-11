Conheça quatro aplicativos que ajudam na reta final para ENEM

Na reta final para o Enem 2016, que acontece nos dias 05 e 06 deste mês, os estudantes precisam direcionar os estudos nas matérias e habilidades que têm mais dificuldades.

Por este motivo, o uso dos aplicativos e plataformas é importante para personalizar os estudos com as questões e habilidades nas quais os alunos tenham mais dificuldade.

Através dos aplicativos, os estudantes podem ainda estudar em qualquer local, aproveitando ainda mais o tempo de estudo. Confira a lista elaborada pela equipe da PiaR Comunicação com quatro exemplos de aplicativos que ajudam os estudantes nesta reta final para o ENEM:

AppProva: auxilia alunos, instituições educacionais e corporações a se prepararem para avaliações, testes nacionais e concursos por meio de questões, desafios e simulados, tudo gratuitamente. Através da plataforma, é possível identificar seus pontos fortes, bem como suas maiores dificuldades. Atualmente, conta com mais de 35 mil questões de todas as disciplinas e mais de 1 milhão de usuários. Disponível para versões WEB, IOS e Android;

Você Aprende Agora: curso de inglês online baseado na Cambridge University voltado para a carreira profissional, estudos, viagens e relacionamentos. Criado por Felipe Dib, o modelo de ensino foi pensado para um aprendizado rápido e sem a necessidade de ir pessoalmente a um curso;

Mobonus:aplicativo disponibiliza conteúdo para aqueles que estão se preparando para o ENEM, vestibulares e concursos. Diariamente são publicados materiais didáticos das disciplinas e matérias que mais caem nas provas classificatórias. Durante a navegação, o usuário pode ler materiais específicos para os estudos e ainda receber bonificação por isso;

Google Classroom: permite que os professores elaborem exercícios para os alunos e acompanhem quais estudantes realmente concluíram as tarefas. Com o app, é possível enviar imagens, gráficos, documentos em PDF e páginas do aplicativo, tudo integrado com outras ferramentas como Gmail, Google Drive e Google Docs. Disponível para Android e IOS.