Conheça como funciona e os riscos das lentes de contato dentais

A cantora Simaria, da dupla com a irmã, Simone, revelou, recentemente, que perdeu todos os dentes após problemas com as lentes de contato dentais que instalou. A revelação chamou a atenção do Brasil. Mas você sabe o que são as lentes de contato dentais?

O especialista em prótese, Ezemir Guimarães, do Hapvida, explica como elas funcionam e quais riscos à saúde bucal podem causar.

As lentes de contato nos dentes estão em alta, mas quais os riscos à saúde bucal elas podem causar?

Em uma analogia às lentes de contato oculares, que em contraponto às lentes de óculos, possuem mínima espessura, assim temos também as lentes de contato dentárias porque se contrapõem às facetas dentarias, que, em um passado recente, possuíam muita espessura, e com o advento de novas tecnologias de obtenção e confecção de cerâmicas odontológicas, adquiriram uma espessura mínima. Essa diferença básica entre facetas e lentes de contato é o que define a técnica conservadora na confecção de preparos dentais para instalação de elementos protéticos, sejam coroas, lentes ou facetas.

Os cuidados sobre higienização de reabilitações com lentes de contato dental devem sempre ser maiores que o cuidado com dentes naturais. A relação entre paciente e profissional deve ser muito próxima para que ambos entendam do processo que está sendo executado.

É evidente que procedimentos mal conduzidos ou mal indicados ficam muito mais propensos às falhas. Defeito na interface de cimentação, seleção inadequada do cimento utilizado, desajuste oclusal, traumas, doença periodontal pré-existente são fatores que conduzem ao insucesso do procedimento.

Quando já foi implantada a lente de contato nos dentes, quais as dicas para preservá-la?

Lentes de contato dentais instaladas devem ser cuidadas, incluindo às visitas periódicas semestrais a um dentista para revisão de procedimentos. O uso de fita dental é recomendado, assim como a observação se não existem quadros de bruxismo, apertamento dentário, ou hábitos parafuncionais que promovam atrição indevida. Quando observado estes quadros, é necessária uma intervenção imediata de forma preventiva.

Outro ponto importante é a observação de não instalar lentes de contato dental em pacientes com má oclusão ou ausências dentárias.

Qual a idade recomendada para o uso de lentes de contato?

Não se define o uso de lentes de contato dentária por idade cronológica. A indicação de lentes deve ser em observação à necessidade de correção de alguma desordem estética, seja por alteração de cor ou forma. A decisão sobre a reabilitação com lentes de contato também deve ser pautada pelo bom senso e bem-estar do paciente. Portanto em qualquer idade e em qualquer tempo pode ser feita uma reabilitação com lentes de contato dental, desde que esteja sob uma indicação precisa.