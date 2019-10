Congresso participa da campanha Outubro Rosa Fonte: Agência Senado

O acendimento, nesta terça-feira (1º), das luzes cor-de-rosa que iluminarão o prédio do Congresso Nacional durante todo este mês marca a adesão do Senado ao Outubro Rosa, campanha mundial realizada para alertar sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama. Nas redes sociais, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, registrou a adesão do Senado à campanha, apoiando a iniciativa da Procuradoria da Mulher do Senado Federal.

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA), o câncer de mama é o tipo de câncer mais comum entre as mulheres em todo o mundo, representando quase um terço dos casos da doença. No Brasil, as estimativas do INCA apontam que em 2019 quase 60 mil mulheres desenvolverão esse tipo de câncer.

Além da iluminação especial, o Senado também recebe a exposição A Força da Mulher, série de fotos produzidas pela Associação das Mulheres Mastectomizadas de Brasília — Recomeçar. As fotos ficarão expostas no Senado Galeria (corredor de acesso ao Anexo 1) entre os dias 8 e 18 de outubro. A entrada é gratuita. A exposição pode ser visitada das 8h às 18h.

Fonte: Agência Senado