Confundido com bandido, policial militar paraibano é morto a tiros por PMs do Rio Grande do Norte

A tragédia aconteceu no interior da Paraíba, quando um policial militar morreu atingido por disparos de arma de fogo na tarde desta terça-feira (29), confundido com um suspeito que conduzia um veículo no distrito de Cachoeirinha, em Tacima, município do interior da Paraíba.

Cabo Edmo Tavares, lotado no 9º BPM (Batalhão de Polícia Militar) de Picuí, no interior da Paraíba, estava conduzindo um veículo carregado com cestas básicas quando foi atingido.

Os três policiais do Rio Grande do Norte estavam à paisana e cumpriam um mandado de prisão na região. Testemunhas relataram que, durante a tentativa de abordagem, o policial, que também estava vestido à paisana, fugiu imaginando que estava sendo assaltado.

O Cabo Edmo chegou a ser transportado para o Hospital de Belém, na Paraíba, mas morreu antesw de receber atendimento.

A Polícia Científica realizou a perícia e removeu o corpo para o NUMOL de Guarabira.

O caso está sob investigação pelas polícias da Paraíba e Rio Grande do Norte.