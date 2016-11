Confronto entre polícia e quadrilha deixa quatro mortos na divisa do RN com o Ceará

Dia de terror na cidade de Limoeiro do Norte (CE), município situado na divisa com o Rio Grande do Norte. Uma tentativa de roubo a uma loja de eletrodomésticos resultou em dois tiroteios que vitimaram quatro pessoas, entre elas, um policial militar (PM).

Durante a ação, uma família foi mantida em cárcere privado por criminosos em fuga. O fato ocorreu na manhã desta sexta-feira, 4, no Centro do município.

O policial morto foi identificado como Fábio Romeu Morais e Lima, cabo da 4ª Companhia do 1º Batalhão da PM (4ª Cia/1º BPM). Fábio Romeu foi atingido por três tiros ao tentar abordar os suspeitos logo após o arrombamento, às 2h54.

No primeiro tiroteio, um dos suspeitos do roubo também foi morto. O PM chegou a ser socorrido, mas não resistiu.

O resto do grupo fugiu, e se escondeu em uma casa no Centro e manteve a família como refém. Moradores da região contam que, por volta das 6h30, uma equipe policial foi acionada para o local e novo tiroteio foi registrado. Dois outros suspeitos foram mortos.

As buscas por possíveis outros integrantes da quadrilha prosseguem na região e o reforço policial de cidades vizinhas encontra-se integrado a operação. Moradores da localidade afirmam que durante a operação mais dois suspeitos foram mortos, informação ainda não confirmada pela Polícia.